Demir Grup Sivasspor maçından aldığı 3 puanla Milli araya moralli giren Beşiktaş, 15 Ekim'de oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına kadar olan süreyi iyi değerlendirmeyi hedefliyor.

Teknik heyet, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesiyle tempoyu yeniden artırmayı hedefliyor. Bu süreçte hemen hemen tüm futbolcuların takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Milli oyuncular yakından takip edilecek

Siyah-beyazlı ekipte Mehmet Topal dışında eksik oyuncunun kalması beklenmiyor. Ancak Miralem Pjanic’in de durumu belirsizliğini koruyor.

Boşnak futbolcunun, Medipol Başakşehir maçına kadar dönme ihtimali olsa da sağlık heyeti, tamamen iyileşmeden takımla çalışmasına izin vermeyecek.

Siyah-beyazlılar, sezon başından beri neredeyse tam kadro çalışma imkanı bulamadı.

Teknik direktörü Sergen Yalçın, milli takımlarına çağrılmayan oyuncularına antrenmanların yanında taktik çalışmalar da yaptıracak.

Milli mesaideki oyuncuların antrenman ve maç tempoları da yakından takip edilecek.