Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"8 ay görev yapmış, çok kıymetli değerli hocamız sayın Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırdık. İnsanlar birlikte çalışınca daha iyi tanıyorlar. Ben iyi ki çalışmışım diyorum. Kendisi tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emre Belözoğlu ilk geldiğinde, 'Sen Türk futbolun en büyük oyuncususun. Burada da çok güzel işler yapacaksın.' demiştim. Emre Belözoğlu her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. Kendisiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun."

Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"35 yaşında buraya geldiğimde, futbolu bırakmayı düşünüyordum ama 4 sene sonra Fenerbahçe'ye transfer olup A Milli Takım'da oynadım."

"Başakşehir'in yeri benim için ayrı. Burada olmak gurur verici. Futbolun içinde kalma isteğimi hepiniz biliyorsunuz. En büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak."

"Bu kulüpteki sorumluluğum çok büyük. Medipol Başakşehir her daim ligin ilk 4’ünü hedeflemiştir. Okan (Buruk) ağabeye nasip olanı, futbolculuğumda bana nasip olmayanı başarıp, inşallah burada şampiyon olurum."

"Başakşehir'de başarı istenir ve beklenir. Bunu çok iyi biliyorum. O yüzden camianın benden beklediğini de biliyorum. Elimden geldiğince bunun için mücadele edeceğim."

"Türkiye'de Pro Lisans konusu çok konuşuluyor. Özellikle ben çalışmaya başladıktan sonra. Bir yerlere temas ettik galiba."

"Futbolculuk kariyerim fena değildi ama artık teknik adamlık adına kendimi geliştirip tecrübe edinmek istiyorum. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz ama onu anlatmak başka bir yetenek."

“Her maçı kazanmak için oynayacağız ve her fırsatta takıma bunu aşılayacağım.”

“Son güne kadar ciddi teklifler aldım ama başkanımızın varlığı benim için her şeyden ötedir.”

Öte yandan Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından "Hoş geldin Emre Belözoğlu #KaldığımızYerden" başlığıyla bir video paylaşımında bulundu.