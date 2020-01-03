Spor

Halil Dervişoğlu İngiltere'ye transfer oldu

03 Ocak 2020 Cuma 17:25 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 17:27

Yaz transfer döneminde adı Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'nun yeni durağı belli oldu.