Spor
Halil Dervişoğlu İngiltere'ye transfer oldu03 Ocak 2020 Cuma 17:25 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 17:27
Yaz transfer döneminde adı Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'nun yeni durağı belli oldu.
İngiltere Championship ekibi Brentford, 20 yaşındaki oyuncuyu Sparta Rotterdam'dan renklerine bağladı.
Yeni takımıyla 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için 3 milyon avro ödeneceği iddia edildi.
Genç futbolcu, Brentford ile geçtiğimiz hafta el sıkışmış ve takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.
Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, sezonun ilk yarısında Hollanda ekibiyle 17 lig maçına çıkıp, 5 gol attı ve 3 de asist yaptı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Halil Dervişoğlu İngiltere Brentford