Haber Giriş: Kaynak: AA
Halı sahalar açılıyor
Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.
HFF'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.
Etiketler: halı saha Gençlik ve Spor BakanlığıSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 11:35
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