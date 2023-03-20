Kayak Federasyonun alp disiplini branşında altyapının geliştirilmesi amacıyla Hakkari, Bitlis ve Erzincan'da uyguladığı proje kapsamında 5-7 yaş grubundaki 750 çocuk, yetenek taramasından geçti.

Seçmelerden geçen çocukların yaz kampına alındığı proje çerçevesinde, federasyonun malzeme desteği sunduğu Hakkarili 15 çocuk, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimlerine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü ve projenin il koordinatörü Sabri Demir, kayak merkezinde çocuklara eğitim verdiklerini anlattı.

Demir, eğitimlere geçen ay başladıklarını belirtti.

"Bu proje Türkiye'de kayağın altyapısına hizmet edecek. Amacımız bu çocukları iyi bir seviyeye getirerek ilimizi ulusal müsabakalarda temsil etmelerini ve mili takıma yükselmelerini sağlamaktır. Sonraki aşamada da ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler. Antrenörlerimiz çocuklarımızla birebir ilgilenip onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Proje yıl boyunca devam edecek."

[Fotoğraf: AA]

"Sporcuların hepsi çok yetenekli"

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde antrenör olarak görev yapan Cembeli Duran da söz konusu illerde yapılan yetenek taraması sonucunda 15'er çocuğun seçildiği bilgisini verdi.

Duran, kayakta kullanılan tüm malzemelerin federasyon tarafından çocuklara verildiğini aktardı.

"Eğitime katılan çocukların en küçüğü 5, en büyüğü 7 yaşında. Kayak merkezimiz birçok merkezden önce açıldı. Çocuklar bir haftalık eğitimin ardından paralel kayma dediğimiz tekniğe geçtiler. Hepsi çok yetenekli ve erken öğreniyorlar. Hakkari'de olmamızın güzel bir avantajı var. Fiziksel uygunluğumuz kayak sporuna daha yatkın ve elverişli. Bu nedenle başarı oranımızın yüksek olacağını düşünüyoruz. Doğal karla hazırlanan pistlerimizde çalışmalarımız sürüyor."

[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Hivron Gezer ise kayak öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Merdiven çıkmayı, dik kaymayı, dağdan kaymayı öğrendik. Buraya servisle gelip gidiyoruz. Eskiden ayakta duramıyorduk şimdi neredeyse kayak yapmayı öğrendik. Hocalarımız bizimle ilgileniyor."

Buse Kahraman da kayağın çok eğlenceli bir spor olduğunu, kayak yapmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirtti.