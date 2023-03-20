TİESF Başkanı Kerim Vural, 2022'de hem İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası hem de Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) öncesi voleybol hazırlık kamplarının neredeyse hepsinin Karabük'te yapıldığını anlattı.

Söz verdikleri gibi 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliğini 11-22 Temmuz tarihlerinde Karabük'e aldıklarını belirten Vural, organizasyona asgari 12 ülkenin katılacağını, bu sayıyı arttırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kerim Vural, Brezilya'daki olimpiyat oyunlarına 200 kişilik kafileyle gittiklerini aktararak, "11 branşta katıldık. Toplamda 44 madalyayla 73 ülke arasından üçüncü olduk. 8 altın, 19 gümüş ve 17 bronz madalya aldık. Bizim için başarılı diyebileceğimiz bir yıl." dedi.

Sonrasında da badminton, yelken ve satranç Avrupa şampiyonalarının gerçekleştirildiğine değinen Vural, badminton ve yelken branşlarında Avrupa ikinciliğini kazandıklarını anımsattı.

[Fotoğraf: AA / Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural,]

"2023'e ayrı önem atfediyoruz"

Kerim Vural, bu yıl Dünya Şampiyonası yoğunluğu yaşayacaklarını ve birçok uluslararası organizasyona katılacaklarını anlattı.

Vural, bazı uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacaklarına dikkat çekti.

"2023'e ayrı önem atfediyoruz. 2023 hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem de federasyonumuzun kurumsallaşma yolunda ilerlediği, sporcuların ve bütün ekibin sil baştan yeniden canlandığı yıl olacak."

TİESF Başkanı Vural, "2023, çok sayıda uluslararası faaliyet olduğu için 2022'den çok daha fazla madalya aldığımız, daha fazla faaliyete katıldığımız yıl olacak. 2023'ü başarı yılı olarak belirleyebiliriz." ifadesini kullandı.