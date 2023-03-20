Cenk Tosun, adeta küllerinden doğdu. Yaklaşık 4 yıllık Avrupa macerasında beklentilerin uzağında kalan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki üçüncü döneminde formda bir görüntü sergiliyor.

Bu sezon Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş formasıyla ikinci kez çift haneli gol sayısına ulaşan milli oyuncu, takımının topladığı 49 puanın 16'sına doğrudan katkı yaptı.

İstanbulspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyette 1 gol 1 asistle önemli rol oynayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısını 80'e çıkardı.

Tecrübeli oyuncu bu performansıyla Beşiktaş'ta teknik adam ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ı geçerek, kulüp tarihinin en golcü yedinci ismi oldu.

Sezon başında 1+1 yıllık mukaveleye imza atan Cenk Tosun'un sözleşmesi, deneyimli santrforun 1 gol veya 1 asist daha üretmesi durumunda otomatik olarak uzayacak.