Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksörlerden 5 madalya
Karadağ'da düzenlenen Gençler Boks Dünya Kupası'nda mili sporcular 5 madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli sporculardan Filiz Işık, Zeliha Özdemir gümüş, Refik Kartal, Zeynep Sena Comart, Esmaül Hüsna Babat ise bronz madalya ile elde etti.
Karadağ’da gerçekleşen Gençler Dünya Kupasını 5 madalya ile tamamlıyoruz.— Türkiye Boks Federasyonu (@boksfederasyonu) March 20, 2023
Filiz Işık-Gümüş Madalya
Zeliha Özdemir-Gümüş Madalya
Refik Kartal-Bronz Madalya
Zeynep Sena Comart-Bronz Madalya
Esmaül Hüsna Babat-Bronz Madalya pic.twitter.com/7cVkcjeswC
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