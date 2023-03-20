Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli sporculardan Filiz Işık, Zeliha Özdemir gümüş, Refik Kartal, Zeynep Sena Comart​​​​​​​, Esmaül Hüsna Babat ise bronz madalya ile elde etti.

Karadağ’da gerçekleşen Gençler Dünya Kupasını 5 madalya ile tamamlıyoruz.

Filiz Işık-Gümüş Madalya

Zeliha Özdemir-Gümüş Madalya

Refik Kartal-Bronz Madalya

Zeynep Sena Comart-Bronz Madalya

Esmaül Hüsna Babat-Bronz Madalya pic.twitter.com/7cVkcjeswC — Türkiye Boks Federasyonu (@boksfederasyonu) March 20, 2023