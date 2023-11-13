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Spor
TRT HABER / İHA 13.11.2023 12:45

Hakemin kararını beğenmeyen futbolculardan oturma eylemi

Rize'de ilginç protesto. Hakemin kararını beğenmeyen futbolcular, maçı bırakıp oturma eylemi yaptı.

Rize’de oynanan Rize Özel İdarespor-Çayelispor maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Hakemin kararını beğenmeyen Özel İdaresporlu futbolcular, maç sırasında hakemi protesto etti.

Golsüz devam eden maçın 80. dakikasında Çayelispor’un yaptığı atakta Emre Yanık fileleri havalandırdı.

Golden önce ceza sahasının içerisinde yerde kalan Rize Özel İdaresporlu futbolcu, faul bekledi ancak maçı yöneten Trabzon Bölgesi hakemi Göktan Demeli golü verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bunun üzerine Rize Özel İdareli futbolcular ve teknik heyet, maçın hakemi Göktan Demeli’ye itiraz ettiler.

Yaklaşık 5 dakika duran maçta hakem Demeli, Rize Özel İdarespor Sportif Direktörü Süleyman Baş’ı ve Çayelispor Yardımcı Antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz’ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderirken, Özel İdarespor futbolcusu Emirhan Şen’i de kırmızı kartla cezalandırdı.

Santra vuruşu ile başlayan oyunda Özel İdaresporlu futbolcular, hakem kararını saha içinde oturarak protesto etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çayelisporlu futbolcular da fair-play örneği sergileyerek yaklaşık bir dakika süren protestoda rakip kaleye hücum etmeyerek kendi aralarında paslaştılar.

Karşılaşma, Çayelispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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