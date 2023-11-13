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Spor
TRT Haber 13.11.2023 12:30

Sacha Boey Arsenal'in takibinde

Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'da birçok futbolcuya Avrupa kulüplerinin ilgisi var. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sacha Boey'u kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Boey Arsenal'in takibinde

Galatasaray'da birçok futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

Özellikle Sacha Boey, geçtiğimiz sezondan bu yana yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 22 maçın tamamında 11'de yer aldı.

Premier Lig kulüplerinden Arsenal Sacha Boey ile ilgileniyor. Henüz Galatasaray'a resmi teklif yapmayan İngiliz ekibi, Fransız sağ bekin maçlarını takip ediyor.

Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında göndermek istemiyor. Sarı kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinde ciddi bir düzenleme yapacak.

Yaklaşık 500 bin euro maaş alan 23 yaşındaki futbolcunun ücreti 2 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Gelecek teklifler ise sezon sonunda değerlendirilecek.

Sacha Boey, Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray ise iyi bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında bu transfere onay verebilir.

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