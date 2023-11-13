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Spor
DHA 13.11.2023 12:20

Rıza Çalımbay'dan sakatlık vurgusu

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipteki ikinci dönemine galibiyetle başlayan tecrübeli teknik adam, takımda 5, 6 futbolcunun aynı bölgeden sakatlık yaşamasına dikkat çekti.

Rıza Çalımbay'dan sakatlık vurgusu
[Fotograf: AA]

Başakşehir karşılaşmasında Masuaku, Aboubakar ve Cenk Tosun adale sakatlıkları nedeniyle görev alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sezonun bazı bölümlerinde de Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Amartey, Salih Uçan ve Bailly gibi futbolcular adale sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay da Başakşehir karşılaşmasının ardından yaşanan sakatlıkların yanlış yükleme yapılması nedeniyle olabileceğini ifade etti.

"5, 6 oyuncuda aynı yerden, aynı sakatlık var"

Rıza Çalımbay,  5, 6 oyuncunun aynı bölgeden sakatlık yaşamasının kendisini şaşırttığını ifade etti.

"Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ama oyuncuları dinlendirerek çalıştırmamız gerekiyor. Ben tesislere gittim en çok şaşırdığım şeylerden birisi en az 5, 6 oyuncuda sakatlık var. Bu sakatlıkların hepsi de aynı yerden, aynı şekilde sakatlık olmuş. Büyük ihtimalle aşırı bir yüklenme olmuş. Ondan sonra da hepsi yavaş yavaş sakatlandılar yani. Onların olmaması gerekiyor bundan sonra. İnşallah olmayacak. Benim ekibimde her türlü arkadaşımız var. Kondisyonerimiz olsun, analizlerimiz olsun her şeyimizi mükemmel yapıyoruz. Üstüne koya koya gitmemiz lazım. Ancak kesinlikle bu oyunun üstüne çıkmamız lazım."

Sakatlıklar mental mi, fiziki mi araştırılıyor

Siyah-beyazlılarda son dönemde yaşanan bu sakatlıkların sebebinin mental mi, fiziki mi olduğu sorusu da akıllara geliyor.

Özellikle Eric Bailly'nin oynadığı birçok maçta 'sakatlandım' diyerek oyundan çıkması, Ghezzal'ın dün oynanan Başakşehir maçının devre arasında sakatlandığını açıkladıktan sonra ağlaması futbolcularda fiziki olduğu kadar mental bir çöküşün olduğunu da ortaya koyuyor.

Siyah-beyazlı oyuncuların en ufak bir yüklenmeye sakatlık ile tepki vermesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu olayların kaynağında fiziki olduğu kadar mental problemlere inmesini de gerektirecek sebepler olarak görülüyor. 

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