Bitexen Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini ifade ederek, yeni katılan futbolcuların da uyumlarının gerçekleşmesinden sonra ligde daha iyi konuma geleceklerini aktardı.

Hakan Keleş, 2 Ekim'de deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir Giresunspor izlettirmek istediklerini vurguladı.

Keleş, ligde Anadolu takımlarının son dönemlerde yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

"Ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Adana Demirspor'un ligin lideri olduğunu görüyoruz. Konyaspor da ligin 5. sırasında yer alarak başarılı bir durum sergiliyor. Bu, Anadolu kulüplerinin artık daha güçlü olduğunu gösteriyor."

Keleş, Giresunspor'un vefakar taraftarlarının maçlarda takıma inanılmaz destek verdiğinin altını çizdi.

"Onlardan çok memnunuz. Bir şeyler başaracaksak bu hep beraber olacak. Alanya dönüşü içeride Beşiktaş maçımız var. Çok zor bir maç olacak. Geçen sene Beşiktaş'tan 4 puan aldık. Bu sene de iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız."