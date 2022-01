Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildi.

Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.

Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.

| #POTM @hakanc10's four goals and two assists saw him win the #LenovoPlayerOfTheMonth award for December!@Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovopic.twitter.com/LaF3jimWh9