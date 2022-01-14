Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da en iyi oyuncu seçildi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021’de gösterdiği performansla mavi-siyahlı takımda ayın futbolcusu seçildi.
Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildi.
Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.
Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.
| #POTM @hakanc10's four goals and two assists saw him win the #LenovoPlayerOfTheMonth award for December!@Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovopic.twitter.com/LaF3jimWh9— Inter (@Inter_en) January 14, 2022
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