Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo emekli olacağı zamanı açıkladı.

Ronaldo, kendisini hala 30 yaşında gibi hissettiğini belirtti.

"42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek ve neler olacağını görmek istiyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım."

"Gerçek savaş zihinsel oluyor"

Cristiano Ronaldo son form durumuyla da ilgili konuştu. Yıldız futbolcu vücudunun hala fit olduğuna dikkat çekti.

"33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim."

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli futbolcu, önceki günlerde evine oksijen kabini yaptırmıştı.