Spor Toto Süper lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilmesi planlanan Çağdaş Atan'la anlaşma sağlanamadı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Çağdaş Atan'ın imza töreni için hazırlık yapılmasına rağmen anlaşmanın sağlanmaması üzerine basın toplantısı iptal edildi.

Çağdaş Atan da bu görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

"Başkanın daveti üzerine ekibimle uzun bir sunum yaptık. Oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şu anki şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil."

Bu gelişmenin ardından yönetimin teknik direktör adayları arasında Yalçın Koşukavak ismi öne çıktı.