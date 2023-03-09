Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haftanın hakemleri açıklandı
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
Son Haberler
- 14:08
- 13:54
- 13:53
- 13:20
- 13:23
Sıradaki Haber
Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz