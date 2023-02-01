Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hadziahmetovic Beşiktaş'ta
[Fotograf: AA]
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki futbolcu, bu akşam İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, Arabam.com Konyaspor'da boy gösteren Bosna Hersekli futbolcuyu renklerine bağladı.
Bu sezon 18 maça çıkan Hadziahmetovic, bu mücadelelerde 3 gol attı ve 2 de asist yaptı.
25 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.
Bu hamle, Beşiktaş'ın kış döneminde Vincent Aboubakar'dan sonra yaptığı ikinci transfer oldu.
Etiketler: Konyaspor Beşiktaş Süper Lig Transfer Haberleri
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