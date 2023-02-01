Hakim Ziyech'in Fransız ekibi PSG'ye transferi gerçekleşmedi.

L’Equipe'in haberine göre Chelsea, PSG'ye transfer için gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderince transfer gerçekleşmedi.

29 yaşındaki Faslı Hakim Ziyech sağlık kontrollerinden geçmek için Paris'te bulunuyordu.