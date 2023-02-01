Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
PSG'ye Ziyech şoku: 3 kez yanlış belge gönderildi
[Fotograf: AA]
PSG, Hakim Ziyech transferini Chelsea'nin belgeleri zamanında göndermemesi sebebiyle tamamlayamadı.
Hakim Ziyech'in Fransız ekibi PSG'ye transferi gerçekleşmedi.
L’Equipe'in haberine göre Chelsea, PSG'ye transfer için gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderince transfer gerçekleşmedi.
29 yaşındaki Faslı Hakim Ziyech sağlık kontrollerinden geçmek için Paris'te bulunuyordu.
Etiketler: Chelsea Paris Saint-Germain Transfer Haberleri
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