Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcılardan altın madalya
[Fotograf: AA]
Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda, erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Cakarta'da devam eden organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında yarışan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 575 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, altın madalya maçında rakibi Kazakistan'ı 16-2 mağlup etti.
ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, 7 Şubat'ta sona erecek.
Etiketler: Milli Sporcular
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