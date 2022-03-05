ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir" denildi.

2021 sezonunda Haas F1 Takımı'nda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni İkinci sırada tamamlamıştı.