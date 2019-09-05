L'Equipe, Gustavo’nun Fenerbahçe'ye transfer olmak için Marsilya'ya 1 milyon euro ödediğini yazdı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Kaynak: İHA
Fransız basını Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun, sarı-lacivertli ekibe katılabilmek için Marsilya’ya 1 milyon euro para ödediğini yazdı.
L'Equipe, Gustavo’nun Fenerbahçe'ye transfer olmak için Marsilya'ya 1 milyon euro ödediğini yazdı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Kaynak: İHA