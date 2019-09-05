Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Minuto, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan turnuvada flöre branşında şampiyon oldu. Milli eskrimci, Türkiye adına 2019-2020 yurt dışı turnuva sezonunun ilk madalyasını aldı.

Minuto, 5'te 5 galibiyetle tamamladığı pul müsabakalarının ardından tablo 32'yi maç yapmadan geçti.

Tablo 16'da Özbek Akhmadillokhon Solikhojiev'i 15-4 yenen Minuto, çeyrek finalde Kazak Pavel Gladkov'u 15-7 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde bir diğer Kazak sporcu Tamirlan Kaliyev'i aynı skorla geçen milli sporcu, finalde Rus Ivan Troshin'i 15-8 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Minuto elde ettiği şampiyonlukla 2020 Tokyo Olimpiyatları kota yolculuğunda umutları artırdı.

Kaynak: TRT Spor