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Güreşte sportif faaliyetler durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Güreş Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibariyle sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığınca durdurulmuştur."
Etiketler: Türkiye Güreş Federasyonu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 00:49
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