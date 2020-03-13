Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibariyle sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığınca durdurulmuştur."