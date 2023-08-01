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Spor
DHA 01.08.2023 09:16

Gremio, Joao Pedro'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaştı

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Joao Pedro'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gremio, Joao Pedro'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

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