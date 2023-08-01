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Spor
AA 01.08.2023 01:34

Mert Müldür ve Miha Zajc Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.

Mert Müldür ve Miha Zajc Fenerbahçe için İstanbul'da
[Fotograf: TRT SPOR]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübü Sassuolo ile prensip anlaşmasına varılan Mert Müldür'ün, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

Son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Zajc'ın da İstanbul'a geldiği kaydedildi.

Mert Müldür ve Miha Zajc’ın yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mert Müldür, geçen sezon İtalya ekibi Sassuolo’da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalırken, çıktığı 3 resmi maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Müldür, milli takım ile bu zamana kadar 18 maçta forma giyerken, 1 de kaydetti.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc ise 5 gol, 4 asist üretti.

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