Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.07.2023 21:36

Beşiktaş Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş Kulübü, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-2025 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.


ETİKETLER
Beşiktaş Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Zimbru maçına hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
SPK'dan hisse senedi yatırımcılarına uyarı
21:39
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici adımlar
21:46
Sağlık çalışanlarının ikinci 'Beyaz Reform' dönemi başlıyor
20:59
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:51
Rusya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti
20:49
Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig'e füze saldırısında ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 73'e çıktı
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ