Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan Göztepe, galip gelemediği son 11 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Bu sezon teknik direktörler Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'nun ardından Stjepan Tomas'la da yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip yarınki müsabakaya Serdar Sabuncu ve Birtan Güner yönetiminde çıkacak.

Ligin 34. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Çaykur Rizespor, 34 maç sonunda 30 puan ve averajla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Çaykur Rizespor'un, İzmir deplasmanında kaybetmesi veya berabere kalması halinde ligden düşmesi kesinleşecek.

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