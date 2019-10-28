Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak lig başındaki kötü istatistiğine geri döndü.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta iç sahada karşılaştığı Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Göztepe'nin tek golünü Berkan atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan kaydetti.

"En az gol yiyen takım" unvanının da kaybetti

Ligin ilk iki haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olan Göztepe, sonrasında 5 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Bu unvanını, geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak kaybeden sarı-kırmızılılar, 9. haftada ise iç sahada Kasımpaşa'ya farklı yenildi. Bu maça kadar 7 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan İzmir ekibi, 4-1'lik mağlubiyetin ardından bu unvanını da yitirdi.

İlk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, haftayı 9 puanla 15. sırada kapattı.

Göztepe'nin 60 yıllık hasreti devam ediyor

Göztepe, ulusal ligin kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960'da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla devirmişti. Bu maçın ardından iki takım 12 kez daha karşı karşıya gelse de İzmir ekibi bu maçlarda 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sahaya, 60 yıllık şanssızlığını dindirmek için çıkan sarı-kırmızılılar, 4-1'lik skorla mağlup oldu ve tarih ters tekerrür etti.

Göztepe, 30 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Süper Lig'de ise 2 Kasım Cumartesi günü zorlu Trabzonspor deplasmanında ter dökecek.

Kaynak: İHA