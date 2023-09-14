Göztepe'de hedef Süper Lig'e çıkmak

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları İsmail Köybaşı ve Mame Diouf ile Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bu sezon çok fazla transfer yaptıklarını belirten Mance, geçen seneden daha güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını, Göztepe'yi, armayı ve ruhu yansıtan bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini aktardı.

Altay karşısında aldıkları galibiyetin takıma ayrı bir motivasyon kattığını, önlerindeki maçlarda da bunun etkisini göreceklerine inandığını dile getiren Mance, taraftarın takıma verdiği tutkulu desteğin etkileyici olduğunu kaydetti.

"Bize inanılmaz bir şekilde destek verdiklerini ve tutkuyla takıma bağlı olduklarını görüyorum. Bu gerçekten etkileyici, umarım bu hiçbir zaman değişmez ve takımı sonuna kadar desteklerler. Çünkü şu anda sahada her şeyi yapmak isteyen bir takım ruhu var. İşler iyi gitmediğinde bile takım bunu çevirmek için her şeyi yapıyor. Altay maçında da bunu yaşadık, bu enerjiyi sahada gördük. Son dakikada golü bulduktan sonra müthiş bir enerji, sevinç vardı. Bu, Göztepe'nin gerçek ruhunu yansıtıyor. Taraftarlarımızla beraber, onların desteğiyle sonuna kadar devam edeceğiz ve başarıya ulaşacağız."

Kulübün 100. yılına yaklaştıklarını, bunun kendileri için özel bir anlamının bulunduğunu anlatan Mance, "Kulüp olarak bizim ana hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için sahada her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.

"Göztepe, saygıyı hak eden özel bir kulüp"

Mance, Göztepe maçlarına gelen hakemlerin kulübe saygı göstermelerini istediklerini de ifade etti.

"Biz ağlamayacağız, farklı yorumlar yapmayacağız, sıkı bir şekilde çalışıp her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Umarım maçlarımıza gelen hakemler de Göztepe'ye saygı gösterirler çünkü Göztepe, gerçekten bu saygıyı hak eden özel bir kulüp, sıradan bir kulüp değil."

Takım kaptanı İsmail Köybaşı da bu sezon için iyi bir kadro kurduklarını, uyum sürecini kısa sürede atlattıklarını söyledi.

Mame Diouf ise sezona iyi başlayamadıklarını ancak şu anda istedikleri noktaya ulaştıklarını kaydetti. Diouf, Hatayspor'da müthiş bir sezon geçirdiğini ancak kıyaslama yapmadığını belirtti.

"Benim için yeni bir sezon, yeni bir lig. Süper Lig biraz daha tecrübeye dayalı ama burası biraz daha agresif bir lig. Önemli olan sürekli öğrenmek, kendimizi geliştirmek ve yapabileceğimizin en iyisini her zaman sunabilmek. Ben de şu anda bunu yapmaya çalışıyorum."