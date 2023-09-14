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Spor
AA 14.09.2023 13:50

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlayacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2023-2024 sezonu, 15 Eylül Cuma günü başlayacak. Ligde yeni sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlayacak

Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle:

15 Eylül Cuma:

16.00 Semt77 Yalovaspor-Esenler Erokspor (90. Yıl)

16 Eylül Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Çayırova Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol (Edip Buran)

18.15 Finalspor-Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17 Eylül Pazar:

13.00 Pizza Lazza Haremspor-Kapaklıspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18 Eylül Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

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