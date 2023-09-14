Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.09.2023 13:45

Bundesliga’nın 60. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 60. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Bundesliga’nın 60. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Başkent Berlin’deki Tempodrom Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Kulüpler Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Başkanı Hans-Joachim Watzke, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ile davetliler katıldı.

Scholz yaptığı konuşmada, Bundesliga’yı, halkı çevresinde toplayabilen “kamp ateşi” olarak nitelendirdi.

Bundesliga’da mücadele eden 18 kulübün ülkenin değişik bölgelerinden olduğuna işaret eden Scholz, şampiyonluğu, iyi çalışmalarla hak eden herkese layık gördüğünü ifade etti.

Başbakan Scholz, sporun, her zaman önemli sosyal görevleri de üstlendiğini vurgulayarak, “Spor toplumun ortasındadır, entegrasyonu sağlayabilir.” dedi.

Bundesliga’nın ilk sezonu 24 Ağustos 1963’te başlamıştı.

ETİKETLER
Bundesliga Almanya
Sıradaki Haber
Okan Buruk: Galatasaray'ın başarısı hepimiz için birinci sırada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İspanya, tarihindeki en sıcak üçüncü yazını geçirdi
15:00
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
14:46
İstanbul'da yoldan geçenlere saldıran kadın tutuklandı
14:44
İngiltere, Almanya ve Fransa, taahhütlerini yerine getirmeyen İran'a tepki gösterdi
14:39
Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın kaldırılmasını kabul etti
14:28
Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ