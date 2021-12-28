Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe kupada Samsunspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor 29 Aralık Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Göztepe, bir önceki tur Kahta 02 Spor'u, Yılport Samsunspor ise 3. turdan katıldığı organizasyonda Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Uşakspor'u saf dışı bıraktı.
Türkiye Kupası'nda 3. kez eşleşen iki takımdan Göztepe, 1966-1967'de yarı finalde ve 2000-2001'de 3. turda rakibini elemişti.
Etiketler: Göztepe Türkiye Kupası Samsunspor
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