Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ün kupadaki rakibi Bodrumspor
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda VavaCars Fatih Karagümrük, 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Karagümrük, kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Kupaya 3. turdan dahil olan Bodrumspor ise ilk maçında Isparta 32'yi 3-1 yenerken, bir sonraki aşamada Medipol Başakşehir'e normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucunda (3-1) üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.
Etiketler: Fatih Karagümrük Türkiye Kupası
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