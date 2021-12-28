Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fatih Karagümrük, kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bodrumspor ise ilk maçında Isparta 32'yi 3-1 yenerken, bir sonraki aşamada Medipol Başakşehir'e normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucunda (3-1) üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.