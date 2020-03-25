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Göztepe de koronavirüs testi yaptırdı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (covid-19) testi yaptırdı.
Futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.
Etiketler: yeni tip koronavirüs testi GöztepeSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:34
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