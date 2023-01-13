Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe David Tijanic'i Al-Adalah'a kiraladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic'in sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al-Adalah'a kiralandığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Al-Adalah FC’ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
2021-2022 sezonu başında Göztepe'ye transfer olan Tijanic, sarı-kırmızılı formayla 55 resmi maçta 6 gole imza attı.
Kamuoyunun Bilgisine— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 13, 2023
Oyuncumuz David Tijanic satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Al-Adalah FC’ye kiralanmıştır.https://t.co/Zji6Wjv5za#Göztepe pic.twitter.com/Uo0NzVHOLu
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri
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