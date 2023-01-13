Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Al-Adalah FC’ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonu başında Göztepe'ye transfer olan Tijanic, sarı-kırmızılı formayla 55 resmi maçta 6 gole imza attı.