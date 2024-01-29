Sivrihisar’da bu yıl 8. düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ ne katılan ESDAG Ekibi tarafından, alanın yakınlarındaki Gönül Dağı’nın zirvesine tırmanarak dev Türk Bayrağı açtılar.

40 kişilik ekip soğuk havaya rağmen yapılan tırmanışta oldukça eğlendi. Grup lideri Eda Konuk etkinliğin her yıl düzenlendiğini ve ekip olarak bu festivalin değişmez parçası olduklarını aktardı.

"Türk bayrağımızı zirveye kadar taşıyıp orda bu görevi yapmak gerçekten çok anlamlı. Festivali düzenleyen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve yürüyüşü gerçekleştiren sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Ekip festivalde sucuklu ekmeğin tadına bakıp hatıra fotoğrafı çekindi.