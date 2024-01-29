Duman 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 29.01.2024 12:15

Göztepe derbi zaferi için kenetlendi

Trednyol 1. Lig'de son olarak deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp 39 puan ve averajla 2'nci sıradaki yerini koruyan Göztepe, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Altay maçına kilitlendi.

Göztepe derbi zaferi için kenetlendi
[Fotograf: AA]

Düşme hattında yer alan ezeli rakibini yenerek Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılarda tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, forvet oyuncularının maça yetişebilmesi için de seferberlik ilan edildi.

Sakatlığından dolayı bir türlü formasına kavuşamayan Senegalli golcü Mame Diouf'un bir aksilik olmazsa bu hafta takımla idmanlara başlayacağı, hasta olan Kubilay Kanatsızkuş'un da tamamen iyileştiği bildirildi.

Göz-Göz'de Çorum deplasmanında sarı kart cezalısı konumuna düşen Aliou Traore ise Altay'a karşı forma giyemeyecek.

Göztepe, özellikle Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle Gürsel Aksel Stadı'nda hiç puan kaybetmedi. Bulgar çalıştırıcı yönetiminde evinde 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar 12 puanı hanesine yazdırdı.

Taraftarının önünde Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u 3-0, Eyüpspor'u 5-1 ve Ümraniyespor'u da 4-1 mağlup eden Göztepe, iyi bir performans ortaya koydu. Sezonun ilk yarısında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı Göztepe, Atınç'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. 

ETİKETLER
Göztepe
Sıradaki Haber
Emre Belözoğlu: Banka müdürüne güvendik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Japonya’nın uzay aracı Ay’da ters duruyor
12:33
Kanarya Adaları'na son 72 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi
12:23
Kayak merkezlerinde sömestir yoğunluğu yaşanıyor
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:12
Rize çay ihracatından 10,2 milyon dolar kazandı
12:08
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
FOTO FOKUS
Bir torba un için saatlerce bekliyorlar...
Bir torba un için saatlerce bekliyorlar...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ