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Spor
İHA 29.01.2024 13:10

Burak Yılmaz Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Burak Yılmaz Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor ile dün 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılılar, maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz nezaretinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor maçı, bugün saat 17.00'de oynanacak. Maç öncesi Kayserispor 26 puanla 13. sırada yer alırken, Antalyaspor ise topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.


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