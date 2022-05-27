Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Golden State Warriors, Dallas Mavericks'i 120-110 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-1 kazandı ve NBA finaline yükseldi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finali 5'inci maçında Dallas Mavericks'i ağırlayan Golden State Warriors, rakibini 120-110 mağlup ederek son 8 sezonda 6'ncı kez adını NBA finaline yazdırdı.
Warriors'ta Klay Thompson 32 sayı, Andrew Wiggins 18 sayı, 10 ribaunt, Draymond Green 17 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Jordan Poole 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 15 sayı, 9 asistle oynadı.
Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Spencer Dinwiddie ise 26 sayıyla mücadele etti.
Konferans şampiyonluğuna ulaşan Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Miami Heat-Boston Celtics (2-3) eşleşmesinin galibi olacak.
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