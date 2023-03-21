Federasyondan yapılan açıklamaya göre federasyon Yönetim Kurulu, 17 Mart Cuma günü toplandı.

Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, deprem felaketinden olumsuz etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerdeki sporculara sezon sonuna kadar geçici transfer yapma imkanı verildi.

Federasyonun 2023 yılı içinde yüz yüze ve çevrim içi düzenleyeceği eğitim, kurs ve seminerlerin ders saati ücretlerinin 150 lira belirlendiği toplantıda, B1 Deplasmanlı Futbol Ligi ve B1 Futbol 2. Lig ve yükselme müsabakaları, golbol ligleri, B2, B3 futsal liglerinin Türkiye Kupası şeklinde oynatılması kararları alındı.

Yönetim Kurulu ayrıca, B2, B3 Futsal Milli Takımı antrenörleri Yusuf Tekdemir ve Vahap Can Kasapgil’in görevlerine son verdi. Yerlerine ise Ali genç ve Ömer Kulaksız getirildi.