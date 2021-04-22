Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu. İki kez geriye düşen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmadan galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 18 ve 53. dakikalarda Mustafa Pektemek ile 45+1. dakikada Steven Caulker kaydetti.

Gaziantep FK'nın gollerini ise 6. ve 41. dakikalarda Muhammet Demir ağlarla buluşturdu.

20 Mart'ta Yeni Malatyaspor karşısında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, 1 ay sonra takımının başında çıktığı ilk maçta, maçın bitimine 2 dakika kala gördüğü sarı kartın ardından 4. hakeme itirazlarını sürdürünce hakem Suat Arslanboğa, ikinci sarıdan kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Maçın uzatma dakikalarında Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Son anlarda her iki takımın da birer golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Kötü gidişata 'dur' diyen Aytemiz Alanyaspor ligi ilk 5 içinde bitirme yolunda kritik galibiyete imza attı. Alanyaspor 55 puanı yükselerek beşinci sıradaki Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Gaziantep Futbol Kulübü ise 51 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar, kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

GOL - 41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı. 1-2

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 45+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan, serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker, direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada sağdan son çizgiye inen Salih Uçan'ın ortaya çevirdiği topa Berkan İsmail Kutlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole engel oldu.

GOL - 53. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan içeri hareketlenen Juanfran çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Vetrih (Dk. 81 Furkan Soyalp), Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Dicko

Goller: Dk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep), Dk. 18 ve 53 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mirallas (Gaziantep), Dk. 16 Tzavellas, Dk. 88 Caulker, Dk. 90+5 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)