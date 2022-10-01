Kulübün kurucu ortaklarından Özgür Kumral ile Uluslararası Usta (IM) Deniz Özen, şampiyon olarak mücadele etme hakkı elde ettikleri Avrupa Kulüpler Kupası öncesinde açıklamada bulundu.

Avusturya'da, 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kupası'nda mücadele etmek için yarın yola çıkacaklarını ifade eden Özgür Kumral, şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kumral, takımın kurulma aşamasında birçok pürüzle karşılaştıklarını ancak başarının tüm zorlukları unutturduğunu belirtti.

"Akademiyi 15 yıllık uzun bir döneme ayırdık. Gelecekle ilgili plan yaptık. Başta biz sponsorluklar yapalım dedik. Almanya'dan özel bir bilgisayar getirdik, süper zeka bir bilgisayar. Bu bilgisayarı Türkiye'deki en iyi arkadaşlarla buluşturduk. Akademimize gelecek arkadaşlarımızı da Türkiye'deki en iyi üç sporcuyla buluşturacağız. Şu anda derslerimiz başladı. Hedefimiz, dünyada 30. olduğumuz seviyeden Türk satrancını ilk 5'e çıkarmak."

Kumral, satrançta başarı için çok fazla çalıştıklarını anlattı.

"Şampiyonluk bana göre hiç kolay değildi. Çok mutlu olduk. Şimdi hedefimiz Avrupa'da inşallah ilk 10'a girebilmek. Orada çok önemli sporcular var. Bizim oralarda Türk sporcular olarak, o kadar tecrübemiz açık söylemek gerekirse yok. Avrupa Şampiyonası'na daha önce gitmemiş sporcularımız var. Bu tecrübeyi elde etmemiz gerekiyor."

"Çocukları, teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak istiyoruz"

Kumral, sporcuların mental açıdan güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

"Satranç sporcusu bu oyuna bizim mesai kavramımız gibi bakıyor. Gün içinde 8-9 saatlik bir çalışma tempoları var. Çok fazla çalışıyorlar. 2 saat maç yapıyorsa 6 saat boyunca stratejiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Turnuvalara hazırlanırken beslenmelerine dikkat ediyorlar. Satrançta özel bir beslenme şekli yok. Adaptasyon açısından çok zor. Oralarda güçlü olmak zorunda. Mental olarak çok güçlü olmak zorunda. Orada yapacağınız bir dikkat kaybı ne kadar iyi bilirseniz bilin sorun yaşatıyor."

Kumral, çocukların son zamanlarda teknoloji bağımlılığına yakalandığını dile getirdi.

"Çocuklar teknolojiden çok fazla etkileniyor. Burada bir öğrenci satrançla uğraşınca biz amacımıza ulaşmış oluyoruz. O saatleri teknoloji bağımlılığıyla geçirmektense satrançla geçiriyor. Çocukları, teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak istiyoruz. Velilerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak durmuş olacak. Yetişkinler de alzaymır hastalığından uzak dursunlar istiyoruz. Alzaymır hastalığını azalttığını düşünüyoruz. İlk ay için koyduğumuz hedeflerde istediğimiz kitle bize ulaştı. Halkımızdan beklentimiz buraya gelmeleri. Çok güzel bir kulüp kurduk. Herkesi buraya bekliyoruz, gelmelerini istiyoruz. 'Gelin satranç oynayalım' diyoruz."

Deniz Özen: Hedefimiz ilk 10

Uluslararası Usta unvanlı satranççı Deniz Özen, Avrupa Kulüpler Kupası'nda ilk 10 sırada yer almak istediklerini dile getirdi.

Deniz, Türkiye takımlarının daha önce bu organizasyonda en fazla 13. sırayı alabildiğini aktardı.

"İlk senemizde İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon olduk. Şimdi de Avrupa Kulüpler Kupası'na gideceğiz. Daha önce en iyi başarı bu turnuvayı 13. sırada bitirmek. Biz bu sene sıralamada 13. olarak başlıyoruz ve hedefimiz Türkiye'nin rekorunu egale etmek. Daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 10, ilk 5 olursa daha iyi olacağını düşünüyoruz."

Deniz, şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu aktardı.

"Şu anda satrançta puanlama sistemi var. O sistemde dünyada şu anda 30. sıradayız. Satrançta bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Yavaş yavaş başladı bu. Altyapıyla üstteki iyi oyuncuları birleştirebilirsek bunun yeni ve güzel bir sistem olacağını düşünüyoruz."

Deniz, akademilerine ilginin üst seviyede olduğunu kaydetti.

"Öğrenci sayımızdan şu an için çok memnunuz. Çocuklar eğlenceli ve heyecanlılar. Burada sıfırdan gelen bir çocuğun en sonunda büyük usta olmasını görmek istiyoruz."