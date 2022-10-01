Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonun 9. gününde 59 kiloda mindere çıkan milli güreşçi, finalde rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dernekçi'yi başarısından dolayı tebrik etti. Dernekçi'nin önemli bir başarı kazandığını belirtti.

"FISU Üniversiteler Dünya Kupası'nda kadınlarda 59 kiloda mücadele eden Edirne Belediyesi'nin ilk kadın güreşçisi Melda Dernekçi, altın madalyanın sahibi oldu. Edirne'ye güreş alanında ilk kez dünya şampiyonluğunu getiren sporcumuzu gönülden kutluyorum."