Bu yıl 19. düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuva, Çin ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen ABD, devre arasına 43-33'lük skorla üstün gitti.

ABD, üçüncü periyodunu 68-47 önde tamamladığı final mücadelesinden 83-61 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

Çin ise 1994'ün ardından şampiyonada ikinci kez gümüş madalya kazandı.

Öte yandan üçüncülük maçında Kanada'yı 95-65 mağlup eden Avustralya, bronz madalya elde etti.