Giresunspor'un rakibi Sivasspor

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor evinde kazanarak olumsuz gidişatı dağıtmayı amaçlıyor.

Ligde 11 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, 24 puanla düşme hattında bulunuyor. Yeşil beyazlılar, 26 maçta 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetin yanında sadece 5 galibiyet alabildi.

Demir Grup Sivasspor ise son haftaların formda takımı olarak öne çıkıyor. İç Anadolu ekibi 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu sonuçlarla 31 puana ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Kırmızı beyazlılar geride kalan 27 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Çotanak

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay.

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Faruk Can Genç, Campuzano, Serginho, Görkem Sağlam, Mejia, Sainz, Bajic.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Cofie, N'Jie, Saiz, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo.