Giresunspor'un rakibi Galatasaray
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlıyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Bitexen Giresunspor galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıktı. 21 puanlı Hakan Keleş'in ekibi, ligde 4 maçtır kazanamıyor.
Ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan 45 puanlı lider Galatasaray ise kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Bitexen Giresunspor 1-0 kazanmıştı.
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Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil.
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Kadir Seven, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Görkem Sağlam, Savicevic, Bajic, Serginho, Kuwas.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Boey, Torreira, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.