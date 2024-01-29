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Spor
AA 29.01.2024 13:20

Giresunspor'da teknik direktör değişikliği çare olmadı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Bitexen Giresunpor, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Giresunspor'da teknik direktör değişikliği çare olmadı

Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Giresunspor'da 1. ligde de işler iyi gitmiyor.

Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, arzu edilen başarıyı elde edemedi. Geride kalan 20 haftada sadece 6 puan toplayabilen Giresun ekibinde, en son göreve gelen teknik direktör Serhat Güller de kötü gidişata çare olamadı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ile başlayan Giresunspor'da, 9. haftada 1-0 kaybedilen Boluspor karşılaşması sonrası Kaplan ile yollar ayrıldı. Kaplan yönetiminde 9 maçta sadece 1 kez kazanabilen Giresunspor, 2 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

10. haftada Astor Enerji Şanlıurfaspor maçıyla göreve başlayan Mehmet Birinci döneminde de istenilen sonuçlar alınamadı. Birinci yönetiminde ise Giresunspor 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Mehmet Birinci ile de 17. haftada 2-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı.

Karadeniz ekibi, devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Güller yönetiminde de 3 yenilgi aldı. Dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 6-0 yenilen Giresun temsilcisi, ligde üst üste oynadığı 9. maçını kaybetti.

11. haftada Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Giresunspor, sonraki 9 haftada rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

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