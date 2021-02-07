Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da 3 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs
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