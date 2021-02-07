Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.