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Spor
AA 09.02.2024 16:15

Giresunspor transfer yasağını kaldıramadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılamayacağını açıkladı.

Giresunspor transfer yasağını kaldıramadı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasına engel teşkil eden 132 milyon lirası yabancı, 4 milyon lirası da yerli oyunculara olmak üzere 136 milyon lira borç olduğu belirtildi.

Yapılan müzakereler sonucu borcun 53 milyon liraya kadar indirildiği vurgulandı.

"Bu meblağın 10 milyon lirasının da yönetim kurulu tarafından sağlanıyor olması, transfer tahtamızın açılması çalışmaları kapsamında bütün kamuoyunun gözü önünde verilmiş bazı taahhütlerin yerine getirilmemesi, kulübümüze verilen destek sözlerinin gerçekleşmemesi ve ülkemizdeki birçok kulübe sağlanan kredi imkanlarının, mevcut bir kredi borcumuzun bulunmamasına rağmen bu talebimizin karşılık bulmaması ve gerekli girişimlerimizin cevapsız kalması sonucunda transfer tahtamızın açılması hususu üzülerek belirtmek isteriz ki başarıya ulaşamamıştır."

Kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, sürece ilişkin detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacak.


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