Samsunspor kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
HOŞ GELDİN MUAMMER!— Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) February 9, 2024
2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz, en son EMS Yapı Sivasspor’da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Samsunspor Ailemize Hoş Geldin Muammer! #Samsunspor #MuammerYıldırım pic.twitter.com/wskaVxYv3C