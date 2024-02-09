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Spor
AA 09.02.2024 16:10

Samsunspor kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Samsunspor kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.


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